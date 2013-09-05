英國許多居民擔心無力支付冬季暖氣費

Image caption 許多英國人因無力支付昂貴的能源費用而忍冷過冬

BBC的一項調查發現，英國三分之一的人擔心自己是否有能力支付下一個冬季的取暖費用。

此外，調查還發現，25%的民眾因無力支付暖氣費，去年在「無法忍受的寒舍」中過冬。

在接受調查的1035個成年人中，大約63%承認由於不斷上漲的生活費用，他們被迫壓縮了取暖費。

四分之三的受訪者認為，英國的能源費極不合理，有69%的人說，能源公司應當被國有化。

被訪民眾同時表示，原則上支持利用可再生能源。

84%的受訪者歡迎在他們的居住區安裝更多太陽能設施。

67%的人說，如果能夠促使能源費用下降，他們支持在英國修建更多以煤、油和天然氣為燃料的火力發電站。

英國政府能源局表示，將盡力解決取暖費過於昂貴的問題，繼續在居民取暖費用上實行補貼政策。

能源局發言人說，政府同時還將向能源公司施壓，要求他們幫助低收入家庭避免陷入困境。

（編譯：沙漠/責編：董樂）