布萊爾：伊拉克戰爭束縛英國干預敘利亞

Image caption 布萊爾說，他對英國不會參與軍事打擊敘利亞的行動感到失望。

英國前首相布萊爾（Tony Blair）稱，入侵伊拉克的後果導致英國對軍事干預敘利亞危機「猶豫不決」。

他說，英國議員並不是對政府有關敘利亞威脅的評估持懷疑態度，因為敘利亞已被證明的確使用了化學武器。

布萊爾補充說，他對英國不會參與軍事打擊敘利亞的行動感到失望。

不僅如此，他還對現任工黨領袖艾德·米利班德（Ed Miliband）很有看法。在上周英國議會下院就是否參與軍事干預敘利亞危機的動議投票表決時，工黨促成了政府的這項動議被擊敗。

BBC政治事務記者尼克·羅賓遜（Nick Robinson）說，這是布萊爾第一次公開批評米利班德。

布萊爾在解釋他為什麼反對米利班德的立場時說，「在這件事上我不能同工黨領袖保持一致。」

「我知道對於政界領導人來說，當他們要做出這樣的決定時，他們的處境是非常困難的。但是，我在這些問題上的立場長期以來一直十分明確。」

立場不一

艾德·米利班德決定與伊拉克戰爭保持距離的立場幫助他贏得了2010年工黨領袖的選舉。

在上周四的議會表決前，他並沒有徹底排除對敘利亞採取軍事行動，而是警告在對敘開戰的問題上「不要倉促行事，不要拋開國際社會，不要撇開聯合國。」

他補充說，「無論我們採取什麼樣的行動，我們都必須牢記伊拉克的教訓。」

但是，英國首相卡梅倫在議會辯論中強調，敘利亞不是伊拉克，因為「敘利亞政府使用化學武器鐵證如山。」

布萊爾在解釋自己為什麼支持對敘動武時說，不對敘利亞採取行動將是「危險的」，因為這會「發出一個信號」，那就是使用化學武器將不會受到「強烈的反應」。

他警告說，沒有外國干預，「阿薩德在敘利亞就會一手遮天，而敘利亞也就會成為被伊朗操控的國家，至少是在敘利亞與黎巴嫩交界的地區。」

布萊爾還說，「目前我們面臨著一場在伊斯蘭教內部的宗教與政治的戰鬥。這將對我們未來的安全產生巨大的影響。」

他說，「英國和美國應該支持穆斯林世界大多數人的意願，那就是不希望宗教主宰政治。」

目前身為聯合國、美國、歐盟和俄國這四駕馬車的中東特使的布萊爾還表示，英國議會的表決將對英美關係產生影響。

（編譯/責編：尚清）