英國人對吃救濟者「態度放寬」

Image caption 30年的英國社會調查表明，人們對福利社會和領救濟金的人變得越來越冷酷，但經濟衰退似乎正在軟化公眾的態度。

一項調查顯示，英國人最近幾年對領失業救濟的人態度有所寬容。

今年進入第30個年頭的《英國社會態度調查報告》（The British Social Attitudes Report）發現，2012年英國人對失業者的同情心大於2011年。

更多的人認為政府應該降低公共開支削減幅度，增加福利開支。

不過，發表報告的國家社會研究中心的專家同時發現，儘管支持福利救濟的人有所增加，但它仍然遠遠低於1980年代的支持率。

根據報告，2012年，51%的英國人認為給失業者的福利「太高，不鼓勵工作" 。2011年的數字是62%。

2012年的調查發現，將近一半的英國人認為，削減福利「會損害太多人的生活」，比一年前提高5%。

34%的人支持增加福利開支，即便這意味著增稅，比上次調查提高6%。

專家認為，經濟衰退造成的艱難使人們對失業者的態度變得更寬容。

在2008年金融危機爆發前，三分之二的英國人認為失業者如果真想工作的話是能找到工作的。

國家社會調查中心的負責人之一帕克（A Park）說，30年的英國社會調查表明，人們對福利社會和領救濟金的人變得越來越冷酷，但經濟衰退似乎正在軟化公眾的態度。

帕克說，聯合政府的福利改革計劃對公眾態度的影響還有待觀察。

（編譯：騰龍 責編：尚清）