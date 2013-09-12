英國一狗一人榮登吉尼斯紀錄大全

Image caption 奧奇是邊境牧羊犬和澳洲凱皮犬雜交血統，父母都從事牧羊工作。

剛出爐的最新吉尼斯世界紀錄大全裏，有兩個英國入選項目令人咂舌。

一個是四歲的奧奇（Ozzy），創下狗走鋼絲最快速度世界紀錄。

來自北威爾士的奧奇用18.22秒走完了一段三米半長的繃索。這一壯舉在諾福克一個動物救助中心被記錄在案。

另一名「怪異」紀錄創造者是33歲的詹姆斯·布朗先生（James Brown）；他個人收藏了322台不同型號的吸塵器，數量舉世無雙。

成才之道

奧奇目前與主人尼克·約翰森（Nick Johnson）住在諾利奇。

51歲的約翰森是木匠，沒有專業訓狗經驗，但通過互聯網自學了不少技巧。

他聲稱奧奇在練雜技時最開心，好像在玩遊戲。

而且，只有在奧奇完成了平時的重要活動之後，比如到處亂嗅、跟其他狗交流玩耍等，心情愉快的時候，約翰森才讓它「練功」。

僅供觀賞

吸塵器收藏者布朗先生目前開了一間他自己的吸塵器博物館。

他對吸塵器情有獨鍾，從四歲開始，到八歲時父母給他買了平生第一台真正的吸塵器後，「一發不可收拾」。

布朗謙虛地說，自己的大部分收藏品都不值錢，型號品牌都極普通，也都舊了。

但這300多件藏品中確實有幾個型號屬於稀有物品，價值不菲。

不過，無論貴賤，在布朗看來沒有所謂，因為他不准備出售任何一件藏品。

而且，他討厭做家務，所以不會用收藏品中的任何一件來吸塵。

（編譯：郱書 責編：顧垠）