西方七國醫院死亡率「英格蘭NHS最高」

Image caption 曾有世界知名專家稱英國NHS具備成為世界最安全醫療服務系統之一的潛質。

首次公布的數據顯示，英格蘭全民醫療服務（NHS）醫院的病患死亡率在西方發達七國中最高。

這是世界知名的醫院水凖評估專家，倫敦帝國理工學院的布賴恩·扎爾曼教授（Professor Sir Brian Jarman）收集並分析整理了過去十多年的數據後得出的結論。

根據扎爾曼教授的研究，2012年，英格蘭患者在NHS醫院的死亡機率比在美國醫院高45%。

數據顯示，英格蘭肺炎患者的死亡機率是美國同類患者死亡率的5倍，敗血病患者死亡率是美國同類患者的2倍。

在扎爾曼教授研究涵蓋的七個西方發達國家裏，英國老年人在醫院受到的醫療服務最差。

這項研究結果在英國電視四頻道（Channel 4）公布。

難以置信

扎爾曼教授接受該電視台採訪時表示，他最初對自己的研究結果感到十分震驚，懷疑是否方法有誤；經反覆驗證核對，認為結論是正確的。

數據顯示，英格蘭NHS醫院的服務水平從2004年以來由於一系列改革和增撥經費等原因有所改善，但根據已有的最新數據，在西方七國中仍然墊底。

2004年，英格蘭NHS醫院死亡率比包括美國、加拿大和法國在內的西方七國中表現最好的國家高58%。

扎爾曼教授的在分析中納入了各國醫療服務系統差別的因素，對數據作了相應調整。

他對電視四頻道記者表示，美國醫院的內部文化和機制與患者死亡率低有直接關聯。

「（在那裏）醫生公開討論存在的問題，護士可以坦率地提出或指出問題，醫護人員能夠聽取患者的抱怨投訴，」他說。

相比之下，NHS制度和系統導致「對醫院的每375份書面投訴中只有1份得到正式調查」，對問題「捂蓋子」現象普遍，吹哨鳴警的人容易受打擊報復。

NHS醫療總監基奧爵士（Sir Bruce Keogh）承認公立醫院患者死亡率過高，並將把扎爾曼教授的研究結果擺在全國各地的醫療服務機構負責人面前，共同尋求解決方案。

英國衛生大臣亨特則強調本屆政府對NHS所做的改革努力，包括推出更嚴格的醫院質量考評系統，評估項目中包括死亡率、領導力和醫院內部文化等問題。

美國總統奧巴馬的醫療事務顧問，患者安全領域的世界知名專家唐·伯威克教授（Professor Don Berwick）上個月曾發表一份獨立報告，稱英國NHS具備成為世界上最安全的醫療服務系統之一的潛力，阻礙它發揮潛力的關鍵是透明度欠缺。

（編譯：郱書 / 責編：顧垠）