英國出新規 福利欺詐最高可入獄十年

Image caption 根據英國新規定，福利欺詐最長面臨長達10年的刑期。

根據英國新出台的福利規定，以欺詐行為獲得福利的人士最長將會面臨長達10年的刑期。

英國公訴事務負責人斯達摩（Keir Starmer）大律師指出，現在是針對福利和稅務補貼方面的欺騙行徑進行「嚴懲」的時候了。

他指出，這種行徑每年讓國家耗資19億英鎊，而這應該永遠都是律師們首要考慮的問題。

去年英國皇家檢控署（Crown Prosecution Service）和就業及養老金部（Department for Work and Pension）的檢控部合併。

有關的新指南列出檢控方應該以何種方式來決定何種指控，以使指控適用於罪名。

根據英國檢控署的規定， 一些福利欺詐行為可以規在詐騙罪範圍內，而此種罪名最高刑期可達10年。

過去，福利欺詐行為通常是根據社會安全法規受到指控，最高刑期為七年。低於兩萬英鎊的福利欺騙行為會直接被轉到民事法庭，而此法庭最高只判12個月的刑期。

然而根據最新規定，在金額上的限制已經取消，也就是說，即使是很小的欺詐金額，也可以被直接送交刑事法庭，受到更嚴厲的處罰。

斯達摩大律師表示，「欺騙體制是一種沒有受害者的罪行，這是不對的，事實是我們都付出代價，並不只是納稅人受到損失。」

去年，英國有8600宗針對福利和稅務補貼而被指控的案例，而在2013年前五個月就有此類案例4000宗。斯達摩說，89.7%的案例罪名成立。

（編譯：林杉 責編：鈴蘭）