百餘名英國少年遭網絡惡棍訛詐勒索

Image caption 有組織犯罪團伙利用網絡無國界之便，誘騙世界各地的青少年染指性活動，然後對他們敲詐勒索錢財或更多網上性活動。

最新公布的數據顯示，數以百計的英國未成年人遭網絡惡棍誘騙訛詐，被脅迫參與網上色情活動。

專責處理性侵兒童罪案的警察機構CEOP說，網上虐童者在網上謊稱是未成年人，誘使受害者參與網上色情活動或分享色情圖片，待對方上鉤後即變臉，威脅要把這些圖片視頻發給對方的家長和朋友。

CEOP在兩年時間裏破獲了12宗涉及未成年人在網上遭性侵的罪案，有424名受害者就是這樣受騙上當，其中184名是英國孩子。

該中心負責人安迪·貝克（Andy Baker）告訴BBC，網上誘騙、脅迫和性侵兒童，作案速度可以非常快，從「嗨，你想脫光衣服嗎？」到受害人開始自我傷害，整個過程只要4分鐘。

這12起罪案中有17名受害人後來自殺，包括一名17歲的英國男孩；還有7人嚴重自我傷害，包括6名英國人。

17歲的蘇格蘭青年丹尼爾·佩裏（Daniel Perry）今年夏天遭網絡惡棍誘騙，以為自己在和一名美國少女視頻聊天；對方然後攤牌，敲詐數千英鎊，否則就把這段視頻發給他的家人和朋友。

他接到訛詐郵件，一小時後便跳橋自殺。

有些受害者則被迫參與或展示更多、更極端的性活動。

CEOP隸屬英國重大有組織犯罪局（SOCA）。過去兩年中破獲的網絡性侵兒童罪案中，最大一宗受害者包括世界各地的322名未成年人，大部分是13-15歲的男孩，其中96名在英國。

該案嫌犯是一個非歐盟國家的犯罪團伙，下周將在法庭受審。

（編譯：郱書 責編：李莉）