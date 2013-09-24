英國高街生意淡 日關門臉十八間

Image caption 對英國500個市鎮中心高街商店的調查顯示，今年頭6個月，共有3366家商店關閉。

儘管英國經濟整體出現復蘇跡象，但高街（High Street）商店零售依然疲軟。

今年頭6個月，英國市鎮中心的商店平均每天有18家關張。

但是，與去年同期每天關張20家的速度相比，稍微有所緩和。

但這主要是靠慈善商店（charity shops）、賭場（betting shops）和支票兌現店（cheque cashing outlets）的興旺提供了支撐。

光碟、照相和女性時裝店關張的比例最大。

地方數據公司（Local Data Company）和普華永道（PwC）對英國500個市鎮中心高街商店的調查顯示，今年頭6個月，共有3366家商店關閉。

同期新開張的商店有3157家，淨關閉的商店是209家。去年同期淨關閉的商店為953家。

調查還發現，英國城鎮中心的面貌也隨著店鋪種類的消長而發生變化。

鞋帽、服裝和家具之類的商店大幅減少，而「消遣」類店面，如飯館、酒吧、咖啡館、便利店和娛樂活動的店鋪在增加。

零售業專家分析認為，光碟、照相器材之類的店鋪冷落，反映了英國人消費方式的巨大變化。照相器材連鎖店Jessops 和影碟連鎖店Blockbuster的破產就是最好的證明。

（編譯：白墨 責編：尚清）