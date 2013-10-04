倫敦空氣污染達到「危險程度」

Image caption 倫敦金融城籠罩在一片霧霾中（2011年4月22日）

環保活動人士表示，倫敦東部地區交通和工廠造成的空氣污染已經達到危險程度。

英國《衛報》指出，環保組織在公園、汽車站和繁忙道路附近以及住宅區的建築上安放了36個監測器，來測量超過30條街道的污染情況。四周之後，有四個監測器被挪走或者偷走。

實驗室的數據顯示，在某些地區，汽車尾氣NO2的排放量比歐盟排放標凖高出50%。

而32個測試區中的15個超出了安全水平。

環保人士表示，這個結果讓人感到吃驚，因為這種無色無味的NO2排放量是累積性的，其中的15個地域在短短的4周之內就超過了年度的安全標凖。

《衛報》則指出，結果讓人看到官方的測試結果既具有局限性，而且不夠充分。很多在街道上進行測試的試管都沒有受到監控，而那些放在官方監測器附近的試管的檢測結果則比政府的數據要高。

很多健康專家認為，東倫敦的空氣污染情況是英國最為嚴重的地區，對老年人和青少年的影響最大，並與呼吸道疾病以及心臟疾病的發作有很大關聯。

據估計每年倫敦大約有4000人因為空氣污染而喪生。英國綠黨成員約翰遜周五表示，倫敦的空氣污染已經「處於絕對的危機中」。

另外環保人士還指出，如果兩項大型的基礎建設項目得以批准在東倫敦進行，那麼其空氣污染情況將會更加嚴重。其中城市機場（City Airport）已經提交了增加航班數量的擴建計劃，另外市長約翰遜則希望在該區修建一條新路，這樣就會增加更多的交通流量。

這些環保組織呼籲倫敦市長和當地政府盡快把倫敦的空氣污染指標降低到歐盟要求的合法標凖。

編譯：林杉 責編：李莉