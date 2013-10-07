英國女王邀請馬拉拉去白金漢宮做客

Image caption 馬拉拉7月13日在聯合國演講時說，禁止她發聲的企圖沒有得逞

因倡導女孩受教育遭到塔利班槍擊的巴基斯坦女孩兒馬拉拉又多了一個崇拜者。

白金漢宮官員周日（6日）表示，英國女王伊麗莎白二世邀請馬拉拉於10月18日參加在白金漢宮舉行的招待會。

這次為促進英聯邦國家教育發展而舉辦的招待會將由女王和丈夫愛丁堡公爵主持。來賓還包括教師、學術界人士。

馬拉拉還是今年諾貝爾和平獎的熱門候選人。

諾貝爾和平獎獲獎人選將於10月11日公布。如果馬拉拉獲此殊榮，她將成為歷史上年紀最小的諾獎得主。

重返巴基斯坦

今天英國出版的《星期日泰晤士報》還說，據信，馬拉拉的勇敢給英國女王留下深刻的印象。女王曾經親自向巴基斯坦駐英國高級專員專門詢問馬拉拉的康復狀況。

馬拉拉由於鼓勵女孩讀書而遭到塔利班的報復，去年10月9日在放學回家的途中遭到塔利班槍手襲擊，頭部中彈。之後，馬拉拉在英國伯明翰接受專家治療。

16歲的馬拉拉現在在伯明翰上學。她撰寫的自傳《我是馬拉拉》一書節選刊登在10月6日出版的《星期日泰晤士報》上。

馬拉拉在書中回憶了遭槍擊之後從昏迷中醒來的迷茫、恐懼，以及奇蹟生還後的生活、讀書狀況。

她還說，希望將來能夠重返巴基斯坦。

《我是馬拉拉》一書將於周二正式出版發行。

（編譯：蘇平，責編：羅玲）