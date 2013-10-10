利比里亞前總統泰勒將在英國服刑

Image caption 泰勒於2012年5月被海牙特殊法庭判處50年監禁。

英國司法部長傑瑞米·懷特（Jeremy Wright）周四（10日）證實，利比里亞前總統查爾斯·泰勒（Charles Taylor）將因戰爭罪在英國監獄服刑。

泰勒於2012年5月因向在塞拉里昂內戰中犯下暴行的反叛力量提供幫助而被判50年監禁。

由於擔心對他的審判可能會導致西非地區衝突再起，對泰勒的審判從塞拉利昂轉移到海牙。

當時，英國政府提出如果泰勒被判有罪的話，願意將其關押在英國監獄裏。

上個月，位於海牙的聯合國塞拉利昂特殊法庭駁回泰勒的上訴，並裁決法庭對泰勒的宣判不容置疑。

罪行累累

現年65歲的泰勒被聯合國特殊法庭判定犯有11項控罪，其中包括恐怖主義罪行、強姦、謀殺以及1991年到2002年期間在鄰國塞拉利昂的衝突中在反叛組織中使用童兵。那場衝突導致五萬人喪生。

泰勒被控向塞拉利昂反叛組織解放陣線提供武器，以不斷換取所謂的「血鑽石」。

這些叛軍殺人如麻，經常以砍掉平民的腿腳來恐嚇當地民眾。

泰勒一直堅稱自己是無辜的，並說他與這些叛軍的唯一接觸就是敦促他們停止戰鬥。

泰勒是自第二次世界大戰以來被一個國際戰爭罪法庭判定有罪的首位前國家元首。

這已經不是英國第一次監禁被判犯有戰爭罪的外國人了。四名前南斯拉夫戰爭罪犯曾在英國監獄中服刑。

英國還曾提出監禁被控犯有戰爭罪和種族清洗罪的前南斯拉夫聯盟總統米洛舍維奇。但是，他於2006年海牙受審期間死去。

（編譯/責編：尚清）