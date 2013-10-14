英國宣佈簡化簽證手續吸引中國遊客

Image caption 英國當局希望吸引更多的中國遊客

正在中國訪問的財政大臣奧斯本宣佈，英國政府將簡化中國遊客簽證手續。

英國希望能夠借助此舉大幅提升中國遊客數量。

奧斯本說，改革現有簽證手續規定對英國商業和旅遊業來說都是好消息。

分析認為，奧斯本訪華象徵著因英國首相卡梅倫去年在倫敦會晤西藏流亡精神領袖達賴喇嘛而引發的中英關係僵持局面已開始解凍。

訪華之行

奧斯本強調，他到中國訪問，也是為了改變英國人對中國的看法。

他在接受BBC電台採訪時說，一提及中國，很多人都想到珠江三角洲的血汗工廠，但是，中國也站在醫藥、電腦和科技發展的前沿，是一個快速發展的國家。

奧斯本也在北京向大學生發表演講時說，他真正渴望可以加強英中兩國之間的了解，加深相互之間的友誼。

一站申請

按照奧斯本提出的簡化簽證手續，前來歐盟國家旅遊的中國人將不再需單獨申請英國簽證。獲授權的中國旅行社將可以通過提供申根簽證申請表，「一站式」申辦申根和英國簽證。

申根簽證是指在包括大部分歐盟國家在內通行的簽證。英國不是申根協議成員國。

從明年夏天起，英國還將在中國推出24小時「超級加急」簽證服務。

此外，英國官員還在考慮，將目前僅在北京和上海實行的貴賓（VIP）移動簽證服務推廣到全中國。

該項服務意味著，簽證小組將登門收取填寫完畢的簽證申請表和生物特徵識別數據，整個過程需時不到五分鐘。

英國商家曾經多次抱怨，英國現行的簽證制度不利於吸引中國遊客、特別是高端遊客來英國旅遊和消費。

2012年，來英國旅遊的中國遊客總數為21萬。

金融對話

奧斯本12日抵達北京抵達中國開始為期五天的訪問，同時，倫敦市長約翰遜也開始其中國行程，兩人都分別帶領英國商界代表。

早些時候，奧斯本已經推出了一個新協議。按照協議，一家中國公司將在曼徹斯特的一個新商業發展項目中佔20%的份額。

奧斯本還將參加英中經濟金融對話。

之後他將前往深圳、廣州參觀訪問。周四前往香港。