英國6至8月失業人數減少失業率不變
- 2013年 10月 16日
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最新數據顯示，今年6至8月英國失業人數跌至250萬以下。
英國國家統計局（ONS）10月16日公布數據顯示，失業率環比未變，仍是7.7%，但失業人數減少了1.8萬，跌至249萬。
9月份全國申領求職者補貼的人數減少到135萬。
就業和失業數據是重要經濟指標之一。根據英國央行行長近期發表的言論判斷，央行把失業率作為利率決策所依據的關鍵經濟指標。
今年新上任的央行行長卡尼釋放的前瞻信號是在失業率降到7%之前不考慮提息，繼續把基凖利率壓在0.5%的低水平。
今年6-8月包括全職和兼職在內的就業人數增15.5萬至2987萬，觸歷史最高點。
國家統計局的數據顯示，近150萬人因無法找到全職工作而不得不作兼職工。
同時，正在招聘的工作職位是五年來最多的，共54.1萬個空缺，比前一個季度增加了6600個。
青年就業狀況也有所改善，16-24歲失業人數不到100萬，比前一個季度減少了1000人。
失業時間超過1年的人數減少了1.5萬，但失業時間在半年到1年之間的人數增加了2.9萬。
（編譯：郱書 責編：鈴蘭）