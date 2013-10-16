英國6至8月失業人數減少失業率不變

Image caption 英國失業人數減少，申領求職者補助的人數也下降。

最新數據顯示，今年6至8月英國失業人數跌至250萬以下。

英國國家統計局（ONS）10月16日公布數據顯示，失業率環比未變，仍是7.7%，但失業人數減少了1.8萬，跌至249萬。

9月份全國申領求職者補貼的人數減少到135萬。

就業和失業數據是重要經濟指標之一。根據英國央行行長近期發表的言論判斷，央行把失業率作為利率決策所依據的關鍵經濟指標。

今年新上任的央行行長卡尼釋放的前瞻信號是在失業率降到7%之前不考慮提息，繼續把基凖利率壓在0.5%的低水平。

今年6-8月包括全職和兼職在內的就業人數增15.5萬至2987萬，觸歷史最高點。

國家統計局的數據顯示，近150萬人因無法找到全職工作而不得不作兼職工。

同時，正在招聘的工作職位是五年來最多的，共54.1萬個空缺，比前一個季度增加了6600個。

青年就業狀況也有所改善，16-24歲失業人數不到100萬，比前一個季度減少了1000人。

失業時間超過1年的人數減少了1.5萬，但失業時間在半年到1年之間的人數增加了2.9萬。

（編譯：郱書 責編：鈴蘭）