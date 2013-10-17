頂尖畢業生培訓當教師可獲超2萬鎊獎學金

Image caption 英國政府採取新措施提高壯大英國的教師團隊

為提高課堂水平，英國政府計劃提供高額專項獎學金培養優秀畢業生成為教師。

提供給每位培訓教師的專項獎學金在下一年將會在現有的20,000英鎊上增加四分之一，達到25,000英鎊。政府冀此來吸引更多才華出眾的學生進入教學領域。

更豐厚的現金獎勵將會提供給那些擁有頂尖大學學歷並能夠教授數學、物理、化學及電腦科目的畢業生。這些重要科目都正面臨著教師資源的緊缺。

2014年英國國家教育系統在培訓獎學金支出上將有整體的提高。這是為了加強傳統科目教學以及抵消對這些領域人才缺乏會導致招聘危機的擔憂。

英國教育部（Department of Education）同時表示，以三等榮譽（third-class honours）畢業的學生若教授數學及物理科目也可申請每人9,000英鎊的獎學金。

不過培訓畢業生成為體育老師的每人9000英鎊獎學金則會被完全取消。這很有可能引來忽視校園體育教育的批評。

英格蘭教師培訓體系正在經歷重大調整。對教師的培訓更多的是在中學課堂直接進行而不是通過大學的碩士課程。同時，教育部將公布一個針對畢業生申請中小學教職培訓的詳細獎助學金體系。

教育部門將獎勵680名獲得一等或二等甲榮譽的大學畢業生每人25,000英鎊，用一年時間來培養他們成為物理、數學等科目教師。

獎學金將由代表數學、物理、化學及電腦四個學科領域的一系列學會來管理。獎學金的授予將基於面試及科目知識測試的表現。上個學年有437筆涉及四個科目，最高至20,000英鎊的獎學金被頒出。

（編譯：尤尤 責編：李莉）