蘭卡斯特大學開展當地對中國貿易項目

Image caption 蘭卡斯特地區期待同中國擴大經貿往來。

蘭卡斯特大學（Lancaster University）獲得5百萬英鎊，領銜開展幫助當地中小企業和中國進行貿易的研發活動。

蘭卡斯特中國經貿計劃（Lancaster China Catalyst Programme）旨在創造240個就業崗位，幫助4百個企業並為當地經濟帶來4千萬英鎊的價值。

這個項目是由蘭卡斯特地方政府、蘭卡斯特大學和英國高等教育基金理事會等方面創建，目的是支持英中兩國的公司建立伙伴關係，聚焦面對主要出口市場的新產品與服務的研發和推廣活動。

在廣東省政府科技部門的配合下，參與這一項目的英國中小企業可以獲得廣東商業網絡聯繫信息。

而參與企業也會建立和蘭卡斯特大學1百名科學、技術、工程、設計、管理等科目的大學畢業生的聯繫，幫助新出口產品和服務的研發與推廣。

蘭卡斯特大學負責科研的助理副校長麥克米蘭說：「蘭卡斯特大學是中國文革後和中國最早建立關係的英國學術機構。我校對中國的知識以及我們的關係，使得蘭卡斯特大學在幫助英國企業開發世界經濟增長最快的市場方面具有獨特地位。」

英國高教基金理事會向這個510萬英鎊的項目注資360萬英鎊，大學出資32萬英鎊，蘭卡斯特地方政府出資50萬英鎊，其餘將由企業贊助。

其它有關伙伴包括：中國社科院、廣東省政府、蘭開夏郡政府、英中貿易協會等。

（編譯：立行 責編：顧垠）