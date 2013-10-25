巾幗百人研討會 暢談女性權利與地位

Image caption BBC通過互聯網、電視和廣播對巾幗百人研討會進行直播。

BBC英國廣播公司10月推出「巾幗百名談天下」（100 Women – Half the World Speaks）特別系列，通過互聯網、電視和廣播，從婦女的視角講述那些震撼人心的故事，了解當今婦女的生活、她們面臨的風險、挑戰和機遇。

10月25日100名來自世界各地在各個領域內付出了努力獲得成績的婦女共聚BBC參加了「巾幗百人談天下」研討會。為此特別系列節目劃上句號。

這100名婦女中有世界政要，比如意大利外交部長博尼諾、曾經擔任過新西蘭總理的聯合國開發計劃署專員克拉克，也有為婦女權益做出努力的人士，比如前英國首相布萊爾的太太謝莉爾·布萊爾在2008年創建了一個世界各地女企業家的基金會，還有印度尼西亞致力於移民權利的社會權益人士海德亞、阿富汗的民運人士內瑪特以及塞拉利昂的《婦女之聲》電台負責人羅傑斯。

這些巾幗百人當中還包括世界著名的運動人士以及藝術人士，包括著名網球名宿納芙拉蒂諾娃和殘奧會多枚金牌得主格雷-湯普森還有目前在英國的中國與津巴布韋混血藝人Chipo Chung。

研討會早上9點半凖時開始，聯合國武裝衝突中的性暴力問題特別代表班古拉（Zainab Hawa Baugura）首先在發言中談到了婦女在世界舞台上的重要性，並稱婦女獲得的成績是引以為豪的。不過她也指出在一些國家,婦女的教育和地位都處於劣勢。

班古拉還談及自己的經驗，父親希望她在12歲嫁人，但是沒有文化的母親卻堅持女兒應該擁有和男孩同樣的受教育的權利。她還表示如果婦女沒有同樣的權利，那麼她們應該站起來抗議，繼續給政府施壓。

BBC的聽眾互動節目World Have Your Say、政治時事節目Hard Talk, 以及著名的《新聞一小時》（Newshour）等節目都現場進行的特別節目報道，而在坐的多位婦女代表也都積極地對女權主義，婦女地位等問題發表了自己的看法，另外她們其中也有很多人通過推特來發表自己的觀點。

BBC的這個為期一個月的系列節目希望能夠探討女性從出生到長大成人，她們所擁有的權利，所面臨的機遇和危險與男人有何不同。

雖然100多年之前女性就擁有了投票權，但當今的社會似乎仍然由男人所主宰。世界上仍然有數以百萬計的少女無法繼續上學接受教育。

不過相對於以前，婦女的地位已經有了顯著提高，受教育的女性越來越多，女性的工資有明顯提高，婦女也在世界舞台上嶄露頭角。而這個系列節目的主要目的就是通過這百位女性的視角來反映以及辯論這些問題。

BBC在網上直播全天的節目研討節目，而且也通過電視以及廣播對相關節目進行直播。

（撰稿：林杉 責編：李莉）