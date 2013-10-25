英國消防員將罷工抗議推遲退休年齡

Image caption 消防員反對把退休年齡從55歲提高到60歲

英國消防員工會宣佈，英格蘭和威爾士的消防員將舉行兩次罷工，以抗議政府提出的提高發放養老金年齡的計劃。

政府要求把消防員目前的退休年齡從55歲提高到60歲，但是工會認為讓60歲的人去救火是錯誤的。

按照消防員工會的罷工計劃，第一次4個半小時的罷工在當地時間11月1日晚上6點30分到11點舉行，第二次罷工2小時，在11月4日早上6點到8點。

上次罷工

英國消防員工會曾在上個月舉行罷工，工會聲稱有32,000名工會成員參加了罷工。

隨後，工會同政府的談判取得了進展，工會宣佈取消了原本計劃在本月早些時候舉行的第二次罷工。

但消防員工會現在表示，政府和消防雇主沒有能夠向消防員提供任何有關工作位置和養老金方面的堅實保證。

在9月25日上一次消防員罷工期間，英格蘭和威爾士有關當局制定了應急計劃，包括動用非全日製消防員和志願人員，並且動員非工會成員消防員和私營公司加入防火行動。

(編譯：躍生 責編：鈴蘭)