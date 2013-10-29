Image caption 大衛·史密斯是在「杉樹行動」之下被起訴的第一人

曾為涉嫌性侵的已故BBC主持人吉米·薩維爾（Jimmy Savile）的司機被發現在家中死亡，死因尚不明確。

67歲的大衛·史密斯（David Smith）被控於1984年性侵一名12歲男孩，原定在倫敦上庭受審。

但他周一（10月28日）沒有出庭之後，法庭當天下達了逮捕令。

作為調查已故BBC主持人薩維爾生前性侵犯罪行為的「杉樹行動」（Operation Yewtree）的一部分，史密斯面臨兩項非禮、兩項猥褻、一項嚴重性犯罪的指控。

史密斯是第一名在調查歷史案件的「杉樹行動」之下被起訴的被告人。

史密斯被控於1984年與他的受害者在一個游泳館認識之後，邀請對方去他的公寓，隨後對其性侵。

他還被控帶著這名12歲男孩參觀BBC當時在倫敦西部白城（White City）的演播室，並且在路上實施非禮。

警方曾經在2002年試圖找到史密斯，卻沒有成功——儘管他當時在監獄服刑。

史密斯是性侵慣犯了，1966就首次被定罪，共背負22起針對男童的性侵案。

BBC英國事務記者丹尼·肖（Danny Shaw）表示，BBC和警方需要回答關於史密斯的如下問題：

一，為什麼2002年沒能找到史密斯？

二，為什麼史密斯周一沒有出庭4小時之後警方才到他的住宅？警方可以做得更好嗎？

三，史密斯被BBC雇用為司機的時候，BBC是否知道他的犯罪史？

史密斯的死因尚不明確，將對其屍體展開法醫檢查。

（編譯：高志強 責編：鈴蘭）