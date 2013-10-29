卡梅倫：英國將發行伊斯蘭債券

Image caption 英國首相卡梅倫希望倫敦成為伊斯蘭金融中心

英國首相卡梅倫將宣佈，英國將成為首個發行伊斯蘭債券的非伊斯蘭國家。

卡梅倫將在周二（10月29日）倫敦舉行的世界伊斯蘭經濟論壇（WEIF）上宣佈這一消息。

他還將宣佈在倫敦證券交易所（London Stock Exchange）設立全新的伊斯蘭指數（Islamic Index）。

此舉旨在通過明確哪些公司符合相關條件來吸引更多穆斯林投資者。

伊斯蘭規則禁止對商業交易支付利息。

同時，伊斯蘭交易必須基於從事真正的貿易或商業活動，並且不能夠涉及賭博或酒精等伊斯蘭法教義禁止的因素。

在過去的7年內，伊斯蘭投資在英國飆升150%，明年有望達到價值13000億英鎊的水凖。

卡梅倫確信伊斯蘭金融對英國金融服務業是一個良好機會。

卡梅倫將在世界伊斯蘭經濟論壇上表示，他不僅想要倫敦成為西方伊斯蘭金融之都，還想要倫敦與迪拜一道成為全球伊斯蘭金融之都。

他還將表示，有些國家自然向內看，拉起吊橋拒絕承認改變中的世界影響他們未來的成功，但是英國將不會犯那種錯誤。

英國財政部最快將在明年初發行名為sukuk的伊斯蘭債券，價值2億英鎊。

這種債券將以有形資產或服務為基礎，提供固定收益，並符合伊斯蘭金融規則，不會支付利息。

（編譯：高志強 責編：鈴蘭）