查爾斯王子地產納稅安排受英議會質詢

Image caption 自14世紀封地以來，康沃爾公爵一直可以享受免稅待遇。

英國議會公共賬戶委員會的一份報告建議，威爾士親王和康沃爾公爵領地的納稅情況應受到政府更嚴格的審核。

委員會說，財政部應該考慮一下，查爾斯王子是否可以繼續免交公司所得稅。

查爾斯王子說，他的賬戶都是經過外請的專業獨立審計審核後提交議會的。

公爵領地

康沃爾公爵領地佔地13萬1千公頃，主要在英格蘭西南部，價值7億6千多萬英鎊。

查爾斯王子作為康沃爾公爵，他的慈善項目和個人活動費用都來自領地的收入。

但是，由跨黨派議員組成的這個委員會說，每一批轉賬的細節並沒有公布，賬目的透明度需要增加。

威爾士親王對個人的收入以自願為基礎納稅，但對領地商業活動的盈利不繳納公司所得稅。

商業活動

議會委員會說，2012-13年度，康沃爾公爵領地生意很好，盈餘近兩千萬英鎊。

委員會的報告說，康沃爾公爵領地涉足一系列商業活動卻不繳納公司所得稅，這可能使它在商業競爭中不公平受益。

查爾斯王子的發言人說，康沃爾公爵的個人收入按所得稅納稅，公爵不是個公司，不應交公司所得稅。

英國財政部發言人說，自14世紀康沃爾公爵領地建立後，公爵像國王一樣，享受免稅。

英國王室的賬本受到這樣的檢查這僅為第二次。

上一次查爾斯王子的代表到議會公共賬目委員會接受質詢時，被批評為「世界上最大的住房補貼受益者」。

（編譯：白墨 責編：鈴蘭）