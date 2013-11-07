英國無人駕駛汽車將首次上公路

Image caption 英國凖備開始試用這種低碳技術智能車。

英國政府撥款150萬英鎊，凖備在倫敦以北的小城米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）的公路上試用無人駕駛汽車。

這些別稱為「豆莢」（The pods）的自動駕駛汽車的行駛速度是每小時12英里（19公里），它們將在專用道路上搭載乘客前往市區各地。

英國商務、發明和技術部說，將在2015年之前先投入20輛有司機管理的這種車運營，並希望在2017年之前投入100輛無人駕駛的車。

這種類型的車輛目前已經在倫敦希斯羅機場投入使用。

這是英國政府出資的7500萬英鎊的一個項目的組成部分，該項目旨在讓商界試用和試驗低碳技術。政府說這個項目也幫助英國走在發動機設計的前沿，並可以保護發動機製造業的3萬個工作崗位。

「尖端技術」

這種型號的電動「豆莢」可以通過智能電話訂車，每輛搭載2名乘客。

在行駛中，自動駕駛汽車使用感應裝置避開障礙。

乘坐這種自動駕駛的車子，乘客可以在前往目的地途中在車裏上網，查閱電子郵件，讀報紙或幹其它事情。現在還沒有確定收費標凖。

政府說，如果成功的話，將在全英國各地城鎮推廣使用。它使得英國的汽車製造業在低碳技術方面處於尖端地位。

參與研製這種車輛的包括跨國諮詢公司奧雅納（Arup），劍橋大學和牛津大學的相關人員。

在美國獲准試驗無人駕駛汽車的谷歌公司宣稱，在試驗中，其自動駕駛車輛創下行駛30萬英里（48.2803萬公里）無事故的紀錄。

（編譯：立行 責編：鈴蘭）