駐足英倫：台英青年交流計劃

Image caption 從2012年起，英國將台灣納入青年交流計劃。

台英青年交流計劃(Youth Mobility Scheme)是一種特殊的短期工作簽證，它提供了台灣的青年遊子一個嘗試海外生活但又不用擔心預算的機會。筆者通過《台灣青年英倫工作》系列一連串的專訪，發現台灣青年遊子在英倫生活的點點滴滴。

「現在英國的工作簽證越來越難申請囉，」一名剛在英國取得碩士學位的台灣同學嘆道，「真的想留下來的話，可能要等明年2月回台灣申請旅遊工作簽證了。」

但到底什麼是旅遊工作簽證呢？

從2012年起，英國將台灣納入青年交流計劃，也就是俗稱的「打工度假」，每年提供1000個名額，讓年齡介於18到30歲之間的台灣青年前往英國，憑此簽證可以在英國停留最多兩年，不論是工作、留學或旅遊都可以。

相反的，英國的青年也可以申請此類簽證，到台灣交流。

據台灣駐英國代表處服務組的崔靜麟秘書介紹，這其實是鼓勵年輕人到對方國家生活的一個比較好的方法。

他說，雖然台灣英國之間免簽證，但最多只能待到六個月，這個計劃可以讓年輕人停留更久一點，唸書或到各地走走，需要經費的時候也可以在當地找工作。

英國是繼新西蘭、澳大利亞、日本、加拿大、德國與韓國之後，第7個與台灣簽署類似協議的國家。而對英國而言，台灣也是繼日本之後，第2個參與英國青年交流計劃的地區。

僧多粥少

據崔秘書介紹，台灣教育部青年發展署(前行政院青輔會)今年就收到了約3300個申請，但因為名額有限最後只核發了995份。

但他也說，其實申請過程不難，只要填好申請表、附上財力證明及簡單的旅行或工作計劃，就可以申請了。

以2013年度為例，兩個梯次的申請時間分別為2月底及5月底。

目前這項計劃在台灣已推行兩年，不少台灣遊子都以此身分待在英國，也各有其不同的工作及生活經驗，並有許多在台灣感受不到的文化衝擊與震蕩。

崔秘書笑稱，許多台灣青年蠻愛體驗這種生活，到海外去體驗不一樣的文化，但老實說申請來台灣的歐洲青年其實並不多。

做好凖備

崔秘書也提醒那些想以青年交流計劃來體驗英國生活的遊子們，英文能力還是很重要的。

畢竟在台灣，大部分人學的都是美式英語，所以就算找的是很簡單的如服務生或售貨員工作，能不能和顧客順暢溝通會是一個重點，更不用說坐辦公室的工作了。

他表示，基本上現在連英國本地人都很難找到工作了，以工作為目的的青年們要想想，自己的專業度在哪裏，和本地人哪裏不一樣？哪裏出類拔萃？為什麼他們要用你？「競爭是激烈的，而自己要做好凖備。」

據悉，台灣很多機構都有到英國來設點，像是簽證問題可以詢問服務組，學校或教育方面的問題則可以詢問教育組，另外經濟部觀光局也有派員，想詢問台商會或英國商界的資料也可以從那邊尋求幫助。

筆者將在《台灣青年英倫工作》系列裏陸續介紹幾位以青年交流計劃身分停留在英國，並從事各式各樣不同工作的台灣遊子，分享他們英倫生活的點點滴滴，以及年輕人在不同文化之間碰撞出的燦爛火花，敬請關注。

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