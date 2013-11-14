查爾斯王子慶65大壽開始領養老金
- 2013年 11月 14日
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英國查爾斯王子到了退休年齡但仍未拿到他等待了一輩子的工作：繼任英國王位，因為他的母親女王87歲仍然健在王位上。
正在印度進行正式訪問的英國查爾斯王子和他的妻子、康沃爾公爵夫人卡米拉在印度南部喀拉拉邦住進了一家房費每晚500英鎊的豪華酒店的總統套間，慶祝他的生日，但繼續其訪問中的各項繁忙活動。
雖然查爾斯到了65歲，可以開始領取英國國家養老金（state pension），但對他來說，並不缺錢。
英國媒體指出，光康沃爾的地產的收入去年就高達1,900萬英鎊。所以查爾斯王子表示，會將自己領取的退休金捐獻給慈善組織。
查爾斯王子的祖母、伊麗莎白二世女王的母親更高壽，享年101歲。所以英國媒體稱，查爾斯要等他等了一輩子的工作，還可能等很久。
查爾斯王子是英國女王伊麗莎白二世的長子，也是英國歷史上等候時間最長的王位繼承人。他在1952年母親伊麗莎白二世女王25歲登基時成為王儲。
但近年隨著女王逐漸減少工作量，查爾斯王子也開始接替女王的一些公務職責，包括這次對印度的訪問。
（編譯：立行 /責編：陳書敏）