無焦油無污染 電子煙專區首現希思羅

Image caption 希思羅機場即將開設全球首個電子煙區。

電子香煙生產商「加穆奇」(Gamucci)即將為電子煙民首次在機場開辦「冒煙區」。隨著使用電子煙的「癮君子」增加，倫敦希思羅機場即將在本月底開設全球首個電子煙區。

新開設的室內「冒煙區」佔地30平方米，將於11月25日亮相在希思羅機場第四航站樓國際候機廳。「加穆奇」在周日發表的聲明中指出，該區域僅供18歲以上的煙民使用。

部分由於吸煙受到限制的原因，電子煙的銷售近年來呈上升趨勢。靠電池工作的電子煙能讓煙民吸入帶有尼古丁的蒸汽，不含對人體有害的焦油成份，從而減少傳統吸煙給人體帶來的危害，並成為傳統吸煙的替代方式。

各國政府目前正在想盡辦法制訂法規來規範這種產品。英國政府計劃從2016年起，把電子香煙歸入醫藥類別，但歐洲議會上月拒絕了把英國的做法普及到整個歐盟的提議。

（編譯：孫晨 責編：鈴蘭）