倫敦女奴案：嫌疑犯為毛澤東信徒

Image caption 英國警方上個月從倫敦南部一棟房子中救出三名女子。

據BBC記者了解，倫敦一對被指強迫三名女子當奴隸長達30多年的老夫婦曾是毛澤東信徒。

BBC了解到最近發生的英國女奴案的兩名嫌犯是毛澤東信徒。

嫌疑人 – 73歲的巴拉克利什曼和他67歲的太太在1970年代曾經是位於倫敦南部的毛澤東紀念中心的負責人。

英國警方上個月從倫敦南部一棟房子中救出三名女子，她們稱被強迫當奴隸長達30多年。兩名嫌犯人周四遭到逮捕。

大倫敦警察署證實，這對夫婦與倫敦的13處地址有關聯，但沒有證實或者否認他們的名字。

這三名女子分別為69歲的馬來西亞女子、57歲的愛爾蘭女子和30歲的英國女子受到一個非政府組織的照顧。警方稱，這三人遭到了數十年的「身體和精神傷害」。

據悉，馬來西亞女子和愛爾蘭女子是因為同樣的政治信仰而與巴拉克利什曼相遇的。

而警方認為30歲的女子從出生開始就一直在被迫當奴隸。她除了出生證之外，沒有任何其它官方的證明。

警方還透露，與Freedom Charity的工作有關的一個關於強迫婚姻的電視紀錄片，促使淪為奴隸的三名女子之一鼓起了勇氣，打了那個求救電話。

兩位嫌疑人涉嫌介入強迫勞工和奴役以及移民罪而被捕，目前兩人保釋在外，直到明年一月。

警方稱，兩人分別是印度裔和坦桑尼亞裔，曾經在1970年遭到逮捕，但是並不清楚他們是否受到了指控。

（編譯：林杉）