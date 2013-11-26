外交郵包被西班牙拆封 英國提出抗議

Image caption 西班牙和英國在直布羅陀問題上最近接連發生爭執。

英國對西班牙國民衛隊在直布羅陀邊境拆英國外交郵包提出抗議，稱此舉嚴重違反了維也納外交關係公約。

拆外交郵包事件發生在上周五（11月22日）。當時，這個郵包從直布羅陀進入西班牙。

英國外交部說，英國駐馬德里大使館已經就此提出正式抗議，但拒絕透露郵包內容，對這個郵包跨越邊境的方式也不予置評。

一周前，英國曾抗議西班牙船隻「非法進入直布羅陀水域」。

英國外交部一名發言人說，任何違反維也納外交關係公約中涉及官方通訊和外交郵包的條款，英國方面都會十分嚴肅地對待。

他說，這起侵犯英國外交權益的事件完全無理可據。

幾天前，英國外交部官員向國會議員們表示，發生西班牙政府船隻「非法進入直布羅陀水域」事件後，英國正在評估有關直布羅陀水域的海軍政策。

皇家海軍向非法進入英屬水域的西班牙RV Romon Margalef號艦船多次發出警告，要求它離去，不被理睬，在事發22小時後向後者「發出挑戰」。

英國和西班牙最近還因直布羅陀在有爭議水域建人工島發生爭執，西班牙隨即在直布羅陀與西班牙邊境設邊檢哨卡，引起英國抗議。

11月15日，歐盟委員會裁定西班牙設檢查哨卡不違反歐盟法律。

（編譯：郱書 責編：路西）