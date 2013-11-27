面臨移民潮 英國首相宣佈收緊福利制度

Image caption 明年初將有大量的保加利亞和羅馬尼亞移民到英國。

英國首相卡梅倫宣佈將會打擊所謂的「福利旅遊」，並稱歐盟移民將不能夠永久地申請這些由納稅人買單的福利。

另外對於失業救濟金的資格規定將會收緊，而對於住房福利補貼的要求也會更加嚴格。

卡梅倫說，即將來自保加利亞和羅馬尼亞的移民數量讓人們 「深感擔憂」。他還對於歐盟範圍內自由流動並可居住就業的原則提出了質疑。

卡梅倫還指出，在2015年之後如果仍然是保守黨執政，將會對目前和未來的歐盟成員國移民數量做出限制。

自從保加利亞和羅馬尼亞2007年加入歐盟之後，這兩國的移民在英國勞工市場的工作種類受到臨時限制，但是此限制將會在今年年底結束。

很多人提出警告，這兩個國家的低技能工人會「大量湧入」，並希望對移民享用英國全民醫療和福利的資格進行評估。

卡梅倫在《金融時報》發表文章說，上一屆工黨政府在2004年波蘭和其它九個國家加入歐盟的時候沒有進行限制是「根本性的錯誤」，導致遠超出預期的大量移民湧入英國。

針對公眾對於移民潮的擔憂，卡梅倫宣佈了一系列措施：

新移民入境後最初三個月不能申請失業救濟。

六個月之後會停發救濟金，除非申請者獲得「真正」工作機會。

新移民不能立即申請住房補助。

新移民被發現在街頭乞討或流浪將被驅逐出境，一年內不得入境英國。

對於拒絕支付最低工資的雇主，罰金將增加3倍。

壓力團體英國移民觀察（MigrationWatch UK）估計，今後5年每年將有5萬保加利亞和羅馬尼亞移民進入英國。

不過保加利亞駐英國大使的預測則相對少很多，每年可能有大約8000保加利亞人來英國。

（編譯：林杉 責編：路西）