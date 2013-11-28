英格蘭假球案調查　六名嫌疑人被捕

Image caption NCA針對跨國打假球的調查仍在繼續。

英國國家打擊犯罪調查局（the National Crime Agency，NCA）針對國際團伙涉嫌參與英格蘭打假球犯罪活動的調查有所進展。警方證實在英全國各地逮捕了六名嫌疑人。

消息稱，被捕人員目前被關押在米德蘭地區一家警局內，當中包括三名足球員。但據BBC了解，他們與各職業足球俱樂部沒有任何關聯。

這次調查是源於英國《每日電訊報》的一篇臥底調查報道。報道聲稱一位來自新加坡的中介人代表地下賭球團伙游說低級聯賽人員參與打假球活動。

今年9月，新加坡多個執法部門聯同國際刑警逮捕了14名與跨國打假球活動有關的嫌疑人，其中包括被指稱為首腦的陳錫英（Dan Tan）。目前未知兩起案件有否任何關聯。

NCA剛於今年成立，專責打擊有組織及嚴重罪行。

NCA一名發言人表示，該機構就此案正與英國博彩委員會和英格蘭足協保持密切聯繫，但由於調查仍在進行中，不便透露更多信息。

「影響賽果」

《每日電訊報》的報道稱，這名來自新加坡的中介人在曼徹斯特與臥底記者會面，其間談到操控英格蘭各低級聯賽的球賽比數與最終比賽結果。

報道稱，要操控一場比賽，所需賄款只需5萬英鎊（8.15萬美元；49.65萬元人民幣）。

英格蘭聯賽官員表示，警方並未接觸聯賽要求協助調查，但總裁哈維爾稱聯賽當局「極其重視」貪污腐敗行為對英格蘭足球比賽所構成的威脅。

英格蘭足協則稱已獲悉NCA的逮捕行動，並正密切配合當局調查，但現階段不便加以評論。

英國皇家檢察署與博彩委員會均表示曾就這起調查與NCA協調，博彩委員會也向NCA提供了情報與博彩專業知識支援。

（編譯：葉靖斯 責編：李莉）