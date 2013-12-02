英國莫克姆灣揭幕「祈禱者」雕塑

Image caption 一個「祈禱者」的雕塑在23名中國拾貝者喪生的英國莫克姆海灣揭幕。

9年前23名中國拾貝者喪生的英格蘭西北部莫克姆海灣上，一個「祈禱者」的雕塑揭幕。

這具用石灰石雕琢的藝術品面朝大海，俯瞰著莫克姆海灣。2004年，23名來自中國的非法移民在這裏被迫為犯罪團伙拾貝時，被迅速漲潮的海水吞噬。

用貝殼作為祈禱者軀幹的這個現代派雕塑在周六（11月30日）太陽落下時揭幕，揭幕儀式由蘭卡斯特地方議員羅恩·珊茨主持。

雕塑的創作者、藝術家安東尼·帕吉特說，他最初的創作目的是為了激勵在這片海灣走路的步行者。

他說，雖然現在人們會從這個雕塑中聯想到當年的拾貝者悲劇，但他的創作念頭是在慘案發生之前就有的。

姆克姆灣以漲潮迅速聞名，但它是英國海貝質量最高、生長最豐富的海灣，這裏的海貝價格比其它產地的都高。

為了牟取暴利，犯罪團伙讓非法移民從事危險的拾貝工作。

2004年2月5日，23名不熟悉地形的中國非法移民在這裏拾貝時遇上漲潮，無法及時逃脫，最終被洶湧的潮水吞沒。

這一慘劇引起英國以及國際社會的震驚，使人們高度關注非法移民和偷渡人口問題。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）