英國公司開始打造全新寬帶衛星網

Image caption 英國國際海事衛星組織共計劃發射四枚同步衛星，打造新一代全球寬帶衛星網。

英國規模最大的商業衛星計劃正式開始實施。

總部在倫敦的國際海事衛星組織（Inmarsat）——英國最大的商業衛星公司，剛剛成功發射了一枚最終將成為全新全球通訊網一部分的同步衛星。

新的全球通訊網的服務目標是需要在全球範圍內獲得高速寬帶移動衛星通訊服務的客戶。

據悉，國際海事衛星組織為完成Ka-波段（26.5–40 兆赫/GHz）全球快訊系統（GX）還計劃發射另外三枚同步衛星，總投資規模超過16億美元。

第一枚I-5 F1型號衛星早間在哈薩克斯坦的拜科努爾航天發射場由俄羅斯的質子號火箭發射升空。

衛星載艙周一（12月9日）將與最後一節助推火箭分離，並進入距離地球65000公里的環地軌道。

此後，這枚由美國波音公司製造的重6.1噸的衛星將利用自身的電推動系統逐漸改變和調整軌道，以便最終在印度洋上空36000公里軌道某處實現「同步定位」。

英國的國際海事衛星組織目前是世界商業衛星市場上佔據主導地位的移動衛星服務（MSS）商；主要客戶是船商、海運集團、海上油氣作業平台、民航、軍事單位、廣電媒體公司、國際人到救援組織以及一些非政府組織等。

據介紹，上一代的國際海事衛星組織衛星使用L-波段無線電訊號，而使用更高頻的新GX系統將可以使客戶實現50Mbps下載和5Mbps上載速度。

（編譯/責編：晧宇）