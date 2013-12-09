英國議會監督機構將為議員加薪11%

Image caption 英國議會機構機構建議英國議員加薪11%。

在本周英國議會監督機構公布關於議員薪金的最後建議之後，英國議員們的收入將上漲11%。

議員們的這次加薪將從2015年大選之後開始，年薪將升至7萬4千英鎊。

但預期，議會監督機構--獨立議會標凖局同時也會宣佈減縮議員的退休金，以及減縮議員們離開議會時的安置補助費。

在獨立議會標凖局首次提出這一加薪的建議時，曾遭到英國所有的三個大黨派的反對。

但是獨立議會標凖局不需要得到議會的同意，才能改變議員們的薪金標凖。

議員們的這次加薪，預計會讓英國的納稅人付出460萬英鎊。

不過獨立議會標凖局在建議漲薪的同時，也要求議員們自己繳納更多為退休金所付的款數。

獨立議會標凖局還把原來的「最終年薪」退休金系統，改成了與其它公共服務部門相同的「平均職業生涯」系統。

將引發公眾憤怒

英國首相府的一名發言人說，議員們的工資是獨立議會標凖局的負責範圍，政府早先已經向該機構表達了不同意見。

政府明確表示，雖然獨立議會標凖局是由議會建立起的一個獨立機構，但該機構在做關於議員收入問題的決定時，應該考慮到政府的態度。

這名發言人說，在目前的經濟環境下，政府認為公共開支應該下降，而不是上升。

雖然保守黨議員中有許多人支持年薪上漲，但保守黨領袖卡梅倫首相表示，在其它方方面面都在緊縮的情況下，議員的工資不應該上漲。

英國納稅人協會的辛克萊說，政府呼籲各部門減縮，並表示無力為身處困境的家庭和小企業減稅，在此當口提出為議員加薪，肯定會引起公眾的憤怒。

（撰寫：嵇偉 責編：尚清）