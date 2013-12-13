移民英國先過「英語關」才能領福利

Image caption 鄧肯史密斯說英國人「合理的關切」移民的福利政策。

英國政府宣佈，來到英國的移民必須先接受英語能力測驗，才能申請與收入相關的福利津貼。

為了「保障福利制度的公正性」，移民還必須回答他們在來到英國之前，為了找工作做了哪些事情。

英國就業和養老金大臣（Work and Pensions Secretary）鄧肯史密斯（Iain Duncan Smith）表示，英國福利制度不能被別人「佔便宜」。

就業和養老金部表示，英格蘭、蘇格蘭和威爾士各地的就業服務中心會採取更嚴格的核查措施。

更嚴格的核查措施將能確保「只有具備合法在英國居留權，並計劃為英國做貢獻的移民能申請福利津貼」。

嚴格核查

就業和養老金部的聲明說，「這是來英國的移民第一次被問到他們在來英國之前做了那些找工作的努力，以及他們的英語能力對他們找工作是有利還是不利。」

與收入相關的福利津貼包括了地方政府稅津貼，住房津貼，求職津貼和養老金津貼。

鄧肯史密斯表示，英國人「合理的關切」來英國的移民應該對英國經濟做貢獻，而不是「因為我們的福利制度而被吸引過來」。

「妥善保障福利制度的公正性非常的重要。」

他說，新的英語能力測驗和其它核查措施能確保一個公平的制度，幫助那些真正來英國工作和找工作的人，不允許人們來英國佔便宜。

（編譯：陳書敏 責編：董樂）