英將實行醫院7天服務減少周末死亡率

Image caption 英國NHS計劃確保每周7天都有資深醫生和主要診斷測試。

由於星期天送醫院的急診病人的死亡率遠高於從周一到周五急診病人的死亡率，英國國民醫療保健系統NHS計劃確保每周7天都有資深醫生和主要診斷測試。

提出該方案的NHS醫療總監布魯斯爵士在接受BBC採訪時說，這一對付周末高死亡率的措施，將在未來3年中在英國醫院的急診部門實行。

代表醫生的英國醫學協會說，這一7天全面服務的計劃已經提到議事日程上來了，現在重要的是如何付諸實踐。

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最近的調查結果顯示，星期天送往醫院的急診病人中的死亡率，比星期三送往醫院的急診病人的死亡率高出16%。

NHS醫療總監布魯斯爵士說，從歷史上看，英國國民醫療保健系統的每周5天服務的成績非常出色，但是時代在進步，醫學在發展，人們的期望更高了。

目前英國醫院急診部門周末上班的都是一些年輕醫生，布魯斯爵士說，這些年輕醫生周末工作時總是感覺壓力特別大，覺得「得不到支持」。

所以他表示，實行醫院7天全面服務不僅能降低周末病人的死亡率，也意味著可以讓年輕醫生得到更好的訓練。

NHS英格蘭管理董事會將在下周二（17日）討論這一7天服務方案。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）