英國火車大盜比格斯去世

Image caption 比格斯在今年3月參加了犯罪同伙的葬禮

著名的英國火車大盜龍尼·比格斯星期三（12月18日）在倫敦北部的一所養老院去世，終年84歲。

1963年8月8日，比格斯伙同布魯斯·雷諾茲等人在英格蘭白金漢郡搶劫一列郵政火車，劫得260萬英鎊現金，折合現值大約4000萬英鎊。

比格斯隨後被法庭判處30年監禁，但是在1965年越獄潛逃，最初攜妻子和兩個兒子逃往法國巴黎，後在西班牙、澳大利亞和巴西等地生活。

2001年，比格斯為了獲得醫療救治而回到英國，被送進監獄完成逃脫的刑期。

2009年，在比格斯感染肺炎之後，法庭決定基於人道主義理由將其釋放出獄。

打傷司機

比格斯去世前最後一次公開露面是在今年3月份，他當時參加了劫車案同伙布魯斯·雷諾茲的葬禮。

比格斯等罪犯在1963年火車搶劫案中犯下的最令人痛恨的罪行是打傷了火車司機傑克·米爾斯。

米爾斯當時頭部受傷，始終沒有再重新上班，於1970年去世。

比格斯曾對媒體表示，他對米爾斯在搶劫事件中受傷深感懊悔。

他說，「我只希望那樣的事情沒有發生，但是我無法讓時間倒流。」