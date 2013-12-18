英國火車大盜比格斯去世
- 2013年 12月 18日
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著名的英國火車大盜龍尼·比格斯星期三（12月18日）在倫敦北部的一所養老院去世，終年84歲。
1963年8月8日，比格斯伙同布魯斯·雷諾茲等人在英格蘭白金漢郡搶劫一列郵政火車，劫得260萬英鎊現金，折合現值大約4000萬英鎊。
比格斯隨後被法庭判處30年監禁，但是在1965年越獄潛逃，最初攜妻子和兩個兒子逃往法國巴黎，後在西班牙、澳大利亞和巴西等地生活。
2001年，比格斯為了獲得醫療救治而回到英國，被送進監獄完成逃脫的刑期。
2009年，在比格斯感染肺炎之後，法庭決定基於人道主義理由將其釋放出獄。
打傷司機
比格斯去世前最後一次公開露面是在今年3月份，他當時參加了劫車案同伙布魯斯·雷諾茲的葬禮。
比格斯等罪犯在1963年火車搶劫案中犯下的最令人痛恨的罪行是打傷了火車司機傑克·米爾斯。
米爾斯當時頭部受傷，始終沒有再重新上班，於1970年去世。
比格斯曾對媒體表示，他對米爾斯在搶劫事件中受傷深感懊悔。
他說，「我只希望那樣的事情沒有發生，但是我無法讓時間倒流。」