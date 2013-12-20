聖誕購物進入「恐慌星期六」最後衝刺

Image caption 打折季是英國消費者的最愛

英國《地鐵報》說，大批消費者將在聖誕節之前的「恐慌星期六」購買禮物。

報道說，英國各大商家將折扣最多定在75%，很多消費者做好了在12日21日「恐慌星期六」 上街「血拼」購買最後一分鐘禮品。

Gap、M & S、Debenhams等著名連鎖商場或專賣店紛紛打折之際，預期數以百萬計英國消費者在周六瘋狂購物。

有一些商家試圖從上個月的低銷量困境中打一個翻身仗，一掃消費者人數下降了2.9%的低迷氣氛。

《地鐵報》的報道說，由於今年冬天英國天氣相對溫暖，很多服裝零售商的手中積壓了大量過冬的衣物，無法出手。

分析人士認為，現在打折是一場危險的賭博，只有消費者才是贏家。

據報，很多商家提供了比往年更大幅度的折扣。

如此幅度的折扣通常從聖誕第二天的拆禮日（Boxing Day）或者新年前一天開始，但是很多商家在網購狂潮的打擊之下不得不提前開始打折。

英國國家統計局的數據顯示，上個月有11.9%的購物是通過網絡進行的。

（編譯：高志強，責編：路西）