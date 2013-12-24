英國首相卡梅倫向公眾賀聖誕談進展

Image caption 卡梅倫讚揚過去一年英國為振興經濟取得了進展

英國首相卡梅倫在聖誕節前夕（12月24日）發表聖誕祝詞，形容英國在2013年面對挑戰，取得了「切實的進展」。

他還特意讚揚了包括許多基督徒在內的志願者，稱他們為建立他所稱的「大社會」做出了貢獻。

建立「大社會」是卡梅倫在2010年大選競選活動中提出的重要議題，但是在最近很少提及。

「充滿希望」

卡梅倫在通過首相府發表的祝辭中還說，「聖誕節給了我們去考慮家庭、朋友和伙伴的空間，而這是我們最珍視的。這是一個讓我們對未來一年充滿希望，並且回顧過去一年的時間。」

他說，「回顧2013年，我們的國家團結一致，戰勝面臨的挑戰。我們團結一致，在振興經濟和創造就業機會方面取得了切實的進展。」

英國反對黨工黨領袖米利班德同時發表聖誕祝辭，特別讚揚了那些為孤獨者和無家可歸者提供幫助的人。

他還說，他在這個時候想到了聖誕節的來歷，這意味著基督的誕生和他給民眾帶來的希望。

（編譯：躍生 責編：顧垠）