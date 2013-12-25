伊頓公學畢業生南極創推進速度紀錄

Image caption 裏奧托德已經多次征服北極。

一名年輕的英國伊頓公學畢業生創下從南極海岸（Antarctic coast）滑雪抵達南極點(south pole)最快速度的紀錄。

19歲的帕克·裏奧托德南極洲西北部的羅斯冰棚出發，用了18天滑抵南極點。

此前的這一紀錄由挪威人艾伊迪保持，用了24天。

裏奧托德和一名同伴在零下數十度的嚴寒中拉著重達80多公斤裝備的雪橇滑雪前進，每天最多要滑12個小時、平均每天滑17英里（28公里）。他們後面有一輛車跟著他們拍攝，但除了通訊聯絡沒有提供其它幫助。

途中，他們搜集了一些雪樣，凖備研究氣候變化對南極的影響。

致力宣傳環保的裏奧托德曾三次到北極探險，最早的一次他年僅15歲。

裏奧托德是一個美、法混血青年，出生於美國加州，九歲時移居到倫敦，從伊頓公學畢業。在完成美國耶魯大學地理系的地理學學士學位後，他凖備繼續科學研究和攻讀博士學位。

（編譯：立行 責編：顧垠）