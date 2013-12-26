英國女王全家聖誕參加教堂禮拜

Image caption 聖誕節早上，英國女王在桑德林漢姆莊園接受兒童獻花。

周三聖誕節，英國女王伊麗莎白二世和家人按傳統前往桑德林漢姆教堂（the Sandringham church ）參加聖誕禮拜。

教堂外擠滿了觀看女王和王室家族的人群，但是5個月大的喬治王子沒有被抱來。

禮拜結束後，一些兒童向女王贈送聖誕禮物。

隨後，女王一家回到桑德林漢姆莊園，開始傳統的聖誕大餐。

女王和家人遵守的是德國傳統，在周二的聖誕夜就交換了禮物，而不是按照英國傳統，在聖誕節當天才打開禮物，而且女王喜歡實用的禮物。

女王乘車去教堂時，由孫女扎拉·廷德爾陪伴，扎拉已經懷孕8個月。

劍橋公爵威廉王子和公爵夫人凱特在參加桑德林漢姆教堂的禮拜時，沒有把兒子喬治王子帶去。

一些孩子向凱特獻花，還有許多人問起喬治王子。

凱特說，她的兒子很好，而且在出生後的第一個聖誕節，就受到了很多聖誕禮物。

威廉王子說，他們和兒子呆了一上午，快樂極了，他巴望小喬治快點長大。

在前不久的北極慈善步行之旅留起鬍子的哈里王子說，他凖備蓄須，因為這是一個「王室傳統」。

教堂禮拜之後，在孩子們向女王贈送聖誕禮物時，查爾斯王子和妻子康沃公爵夫人則和當地居民聊起了天。

（編譯：嵇偉 編輯：尚清）