外籍人士英格蘭享用全民醫療將付費

Image caption 英國政府即將公布一系列措施，解決「福利旅遊」的難題。

英國衛生部表示，外籍人士在英格蘭地區使用國家醫療保健服務NHS將按規定交費。

這些收費包括處方費（prescription fees），某些急診費以及眼科和牙科醫療費。

但是，家庭醫生和護士仍然提供免費門診，而且急診室不得拒收病人。

衛生部高級官員表示，他們希望鏟除濫用全民醫療保健體系的現象。但是醫學界領導人對政府的做法表示擔憂。

目前，政府正在研究對外籍人士享用其他醫療服務也採取收費做法，其中包括家庭醫生進行的小型手術以及家庭醫生建議的理療服務。

此外，政府還計劃建立新的登記系統，以便對應該付費的外籍患者進行甄別和登記。

政府表示，這些改革措施將使全民醫療保健服務(NHS)收回資金，並鼓勵那些確實需要急診的病人就診。

衛生部次長賀維勛爵（Lord Howe）表示，「我們正在研究具體措施，並將在明年宣佈具體計劃，旨在鏟除濫用NHS的現象。」

英國醫學會（British Medical Association, BMA）表示擔心，政府的這些建議將使醫生花費更多時間填寫表格，其行政費用將超過政府希望回收的資金。

在野的工黨影子衛生部長亨特勛爵（Lord Hunt）表示支持政府回收資金，但是他指責政府宣佈的措施「華而不實」。

衛生部最新調查顯示，如果實行對外籍人士收費，其中包括留學生和外來遊客，NHS每年可以節省5億英鎊資金。

但是學術界認為，「醫療福利旅遊」造成的損失被嚴重誇大了，其實這些成本在NHS總支出中所佔的比例非常小。

政府提出的這些改革措施將在2014年3月出台。

政府先前已經宣佈，在英國居住6個月到5年的非歐盟公民每年必須交付200英鎊的醫療服務費用。

（編譯/責編：路西）