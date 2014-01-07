36英人通過初選可能有望探火星

Image caption 全球逾140多個國家的20多萬人已提出申請移民火星

由荷蘭一個非牟利機構安排的所謂「移民火星」的「火星一號」計劃（Mars One）的初選過程已經完成。數以萬計的申請人中挑選出1058位「入圍者」，其中包括36位來自英國的人士。

「火星一號」計劃吸引廣泛關注，，全球逾140多個國家的20多萬人提出了申請，希望前往火星定居，永不返回地球。

這些人當中包括約1.2萬名中國人。

反應熱烈

「火星一號」計劃其中一位發起人巴斯·蘭斯多普（Bas Lansdorp）表示，熱烈的反應讓他們印象深刻。

不過，他強調，他們目前的艱巨任務就是如何挑選他們認為體力和精神都適合擔當火星任務的人。

在這些初選成功入圍的人中，年紀最大的已經是81歲高齡。

入圍者來自107個不同國家，而美國人佔最多，共有297個成功「過關」者。

初選過後，2014年和2015年內還有其他不同形式的篩選，其中牽涉模擬情況等，以考驗應徵者的體能與情緒上的應變能力。

背景有別

36名成功通過初選的英國人來自不同的背景，年齡有別，但是，其中不少都來自與科學有關的職業或工作範疇。

其中一位「入圍」者是華威大學（University of Warwick）的基思·埃文斯博士（Dr Keith Evans）。

他現年27歲，是華威大學的物理研究員。

當他被問及會如何處理放棄所有東西，並且不能再見到所認識的人時，他說，他是一個很獨立的人，而且，他可以透過視頻與其他通訊辦法與生活在地球上的家人保持聯繫。

其他通過初選的英國人包括：

瑞安·麥克唐納（Ryan MacDonald），20歲，牛津大學（Oxford University）的物理學生。他單身，但是，他說，他的妹妹希望他留在地球。

丹尼爾·波特（Danielle Potter），29歲，正從事肺癌治療研究，但是，也是一位美髮師。

艾莉森·裏格比（Alison Rigby），33歲，中學科學教師，曾任職餐廳侍應。她將留下她的男友，但相信他會在隨後的探索火星旅程中步她的後塵。

達米安·埃文斯（Damian Evans），41歲，信息科技顧問，育有兩個子女。他說，期待在火星上找到生命。

（責編：顧垠）