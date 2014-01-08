中國富豪令英國遊艇公司前景光明

Image caption 在中國市場遊艇則更多是用作待客平台，而不一定是乘坐到處遊逛的工具。

在倫敦的遊艇展覽會上，英國聖汐遊艇董事總經理麥金太爾（Stewart McIntyre）解釋為什麼中國對他們公司的未來至關重要。

麥金太爾的客戶全是富人，裏面有超級富豪和名人。雖然聽上去不可思議，但是麥金太爾的富豪名人客戶網絡是英國工業復蘇的動力之一。

富人的喜好

麥金太爾說，富人都喜歡最新的東西，去年他們製造的新型遊艇的數量超過了以往的年份，現在製造材料更多碳纖維，更多鋼材，船體更輕。

該公司第二大的遊艇130英尺，12個賓客，7個船員，12個浴室，6個大功率冰箱，大型衣櫥，標價1650萬英鎊，賣給了法國南部的買主。

該公司最近的業務增長主要依靠來自中國、俄羅斯、巴西和墨西哥新富豪的訂單。聖汐遊艇公司已經有35年歷史，公司一般客戶來自歐洲以外國家，這些國家的客戶在近年來開始迅猛增加。

中國客戶

中國是奠定該公司未來的一個關鍵因素。去年中國萬達集團創辦人兼董事長王健林出資3億英鎊收購了英國聖汐遊艇公司。

麥金太爾說，中國人開始熱衷大海，雖然中國不是個海洋國家，但是一些富人也熱衷於購買遊艇，令他們的豪華資產種類齊全。

英國聖汐遊艇公司的主要競爭對手公主國際遊艇公司的理查德森說，不同地區的市場需求差別很大，美國客戶對於遊艇有他們特定的一些喜好，在中國市場遊艇則更多是用作待客平台，而不一定是乘坐到處遊玩的交通工具。

因此許多時候中國客戶不願意要艙室，他們希望在遊艇上安裝小型賭場，舞廳和會議室。

「英國製造」

英國聖汐遊艇公司最近為中國客戶製造的遊艇當中配備有麻將桌和卡拉OK歌廳。在倫敦建造歐洲最高的高層住宅樓的大連萬達集團董事長王健林自己就擁有一艘長達108英尺的遊艇Sunseeker Predator。

麥金太爾說，各地都有有錢人，他們仍然向黎巴嫩、埃及和安哥拉的富豪出售遊艇。他說，他不在乎他的富豪客戶如何致富，但他們的公司將盡一切努力檢查客戶的購買遊艇的資金來源是否合法。

他說，英國國旗是巨大的品牌資產，是公司的基因。「英國製造」對於他們公司很重要，就像勞斯萊斯和本特利一樣。客戶不會花錢購買一個中國陸虎，你也不會花錢購買印度奔馳。

（編寫：橫路；責編：路西）