中國綠地房產收購倫敦6億英鎊開發項目

Image caption 中國平安保險公司出資2.6億英鎊購買倫敦金融城標誌性建築勞埃德大廈。

中國房地產開發商綠地控股集團從英國開發商Minerva手裏買下了倫敦西區的一個歷史悠久的釀酒廠場地。

這是綠地控股集團在英國的第一筆收購交易。

去年夏天，Minerva獲得規劃許可，在這個位於倫敦西區Wandsworth的釀酒廠舊址上建造661棟新房子，其中包括一棟36層高的居民樓。

這一價值6億英鎊的項目中還包括商店、飯店和酒吧，以及一個釀酒廠。

最近數月，亞洲房地產開發商紛紛在倫敦投資，包括香港億萬富翁鄭家純去年11月在倫敦格林尼治半島的1.86億英鎊投資，以及中融集團重建倫敦南部水晶宮的計劃。

Minerva的代表說，綠地控股集團的這一收購是倫敦住宅市場的一個「具有里程碑意義的交易」，突顯了倫敦是投資者第一注重的國際都市。

除了在80個中國城市的在建項目之外，綠地控股集團在韓國、泰國、澳大利亞和美國都有收購項目。

綠地控股去年10月收購紐約布魯克林一項15棟公寓大樓的建築項目，成為美國迄今為止最大一筆中國公司在美國的直接投資。

綠地控股集團董事長兼總裁張玉良說：「倫敦是全球金融中心，也是最開放和最多元化的國際都市，這些特點使它成為我們在歐洲投資的第一選擇。」

（編譯：嵇偉 責編：董樂）