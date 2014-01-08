中國綠地房產收購倫敦6億英鎊開發項目
- 2014年 1月 8日
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中國房地產開發商綠地控股集團從英國開發商Minerva手裏買下了倫敦西區的一個歷史悠久的釀酒廠場地。
這是綠地控股集團在英國的第一筆收購交易。
去年夏天，Minerva獲得規劃許可，在這個位於倫敦西區Wandsworth的釀酒廠舊址上建造661棟新房子，其中包括一棟36層高的居民樓。
這一價值6億英鎊的項目中還包括商店、飯店和酒吧，以及一個釀酒廠。
最近數月，亞洲房地產開發商紛紛在倫敦投資，包括香港億萬富翁鄭家純去年11月在倫敦格林尼治半島的1.86億英鎊投資，以及中融集團重建倫敦南部水晶宮的計劃。
Minerva的代表說，綠地控股集團的這一收購是倫敦住宅市場的一個「具有里程碑意義的交易」，突顯了倫敦是投資者第一注重的國際都市。
除了在80個中國城市的在建項目之外，綠地控股集團在韓國、泰國、澳大利亞和美國都有收購項目。
綠地控股去年10月收購紐約布魯克林一項15棟公寓大樓的建築項目，成為美國迄今為止最大一筆中國公司在美國的直接投資。
綠地控股集團董事長兼總裁張玉良說：「倫敦是全球金融中心，也是最開放和最多元化的國際都市，這些特點使它成為我們在歐洲投資的第一選擇。」
（編譯：嵇偉 責編：董樂）