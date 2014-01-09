引發倫敦騷亂之警方射殺黑人行為被判合法

Image caption 達根家人的支持者抗議死因裁判庭的判決不公

倫敦一個死因裁判庭的陪審團裁決，2011年引發倫敦騷亂的黑人青年達根被警方射殺事件屬合法槍擊。

達根的家人對陪審團的裁決作出憤怒反應，記者們說達根的親友在聽到裁決後當場大聲抗議，並咒罵法庭工作人員以及陪審團成員。

隨後他們在法庭外對媒體表示不接受裁決，並說達根是被警方「處決」的，指責警方是劊子手。

29歲的馬克·達根是六個孩子的父親，他於2011年8月4日在倫敦托特納姆區被警察射殺。

達根的死在托特納姆引發騷亂，隨後騷亂擴散到倫敦其他地區甚至英國其他城市，連續數日的騷亂造成至少5人死亡和數以百萬英鎊計的經濟損失。

裁決

警方在死因調查期間披露，達根是黑幫成員，警方掌握情報顯示當天他在轉運槍支，並出動截停了他乘坐的出租車。

達根下車後被武裝警察開槍打死。但警方發現達根身邊和手中沒有槍，隨後在距離他屍體數米外的草叢中發現一支手槍。

打死達根的警察在死因調查庭上作證說他當時看到達根作出要開槍的姿勢，認為自己的生命受到威脅，於是開槍射擊。

死因裁判庭的10名陪審員一致認為在槍擊事件當天，警方在搜集證據方面所做的工作有不足。

但他們同樣一致認為警方截停達根所乘坐出租車的行動完全符合程序，同樣他們也一致相信當時達根的確攜帶槍支。

至於為什麼手槍會在距離達根數米外的地方被發現，九名陪審員認為是達根被警方截停後將槍支扔出，一人持反對意見。

八名陪審員認為達根遭警方槍擊時手中無槍，另外兩人不同意這一看法。

不過他們認為打死達根的武裝警察在開槍時的確相信自己的生命受到威脅，因此他們認為警方開槍射殺達根的行動是合法的。

（撰稿/責編：伊人）