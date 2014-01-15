「經濟衰退導致青年精神問題激增」

Image copyright PA Image caption 年輕人精神問題日益嚴重

皇家家庭醫生學院（The Royal College of General Practitioners）指出，自經濟衰退以來，年輕人出現精神問題的人數大幅上升。

該學院說，醫生沒有得到適當的訓練來識別及處理這個問題。

醫生們估計，有數以萬計的15到34歲青年出現抑鬱、壓力和焦慮問題。

他們說，在最嚴重的一些病例中，年輕人甚至自殘和自殺。

皇家家庭醫生學院說，一些問題出現上升的趨勢，因為年輕人在缺乏收入、職業和機會的環境中掙扎著。

「沒有學院要我」

快樂、自信和享受生活的丹妮爾·史蒂文斯（Danielle Stevens）來自東倫敦、今年21歲，她在新職位做了三個月，但是她說，幾年前情況不是這樣的。

她說：「沒有學院要我。我申請的每家學院都讓我失望，因為我的考試成績不好，而且我一年多以來沒有受教育，轉而工作。」

丹妮爾的精神健康過去曾經出現問題，但是她說，那時難以找到工作，加重了病情。

她說：「我停止與朋友交談，最後更多地自殘。」

她又說：「甚至嚴重到我母親不能讓我獨自留在家中，因為她擔心我會想到自殺。」

丹妮爾說：「我當時想：我不是一無所用，我不是不做事，但是沒有人要我，倒不如就這樣結束生命。」

缺乏研究

皇家家庭醫生學院說，治療精神健康失調病人面臨的一個困難是缺乏與時俱進的研究。

他們說，上一次開展的重要研究已經是十年前的事了。

皇家家庭醫生學院青年精神健康問題主要發言人簡·羅伯特斯醫生（Dr Jane Roberts）說：「我們與青年精神健康協會（Association of Youth Mental Health）等全國機構加強了聯繫，我們一起與全國的青年機構開展合作，他們負責追查數據。」

她說：「經濟環境重擔壓力很大，一旦年輕人到了必須看醫生的地步，他們肯定感到壓力太大難以音符。我們發現這樣的年輕人越來越多。」

根據國家統計局的數字，2011年在15歲到34歲年齡組中有1600人自殺，平均每天4個人以上。

在英格蘭負責精神健康的官員諾曼·拉姆（Norman Lamb）說：「你所看的家庭醫生是否真的了解這個問題，完全靠運氣。」

他說他的任務是如何使精神健康與身體健康獲得同樣重視。

他說，對人的打擊而言，精神問題比很多身體健康問題重要得多。

至於政府如何計劃為家庭醫生提供更多精神健康訓練，目前還沒有具體措施。

簡·羅伯特斯醫生說，誤診、不處理精神健康問題，其產生後果可以很嚴重。

她說，精神健康問題的症狀可以是斷絕社交生活、自殘，更嚴重的服藥過量，甚至自殺。

（編譯：田耕 責編：路西）