英經濟復蘇加速 倫敦金融城火熱招聘

Image copyright BBC World Service Image caption 倫敦金融城招聘工作火熱，顯示英國經濟廣泛復蘇。

英國工業聯合會和招聘公司周一（20日）說，在經濟復蘇的背景下，倫敦金融城的招聘工作正在火熱進行，顯示了英國經濟終於回到健康軌道。

去年第四季度，金融城淨招聘了1萬多名金融專業人士，按英國工業聯合會CBI和普華永道PwC預測，今年第一季度還將淨招聘1萬5千名金融專業人士。

倫敦金融城正在恢復到金融危機發生之前的水平，因為蓬勃發展而持續招聘，金融業就業人口目前已達116萬，比2008年底才少了5萬2千人。

倫敦金融城的招聘公司摩根麥金利（Morgan McKinley）的數據顯示，去年12月金融機構登廣告招聘的人數，同比上升了51%。

英國工業聯合會說，隨著英國經濟的廣泛復蘇，金融部門也開始復原，在經過5年的動蕩之後，現在金融公司正在恢復正常。

CBI還說，關鍵指標都表現很樂觀，業務量和盈利都在上升，尤其是營銷支出、就業和投資等方面的強勁上揚，這些長期信心的跡象非常令人鼓舞。

遠勝歐盟國家

招聘公司安拓國際（Antal International）的數據也證實，英國經濟表現遠勝於其它歐盟國家。

安拓國際說，英國有56%的金融機構正在招聘或者凖備招聘專業人員和管理人員，居所有西歐國家中的首位。

與過去幾十年相比，倫敦的就業率也表現突出，根據英國勞工聯合會議TUC的數據，倫敦的就業率從1993年的64.9%上升到2013年的70.5%。

而2013年的新工作職位，比2010年多出了78萬個，更顯示了英國整體經濟已經擺脫衰退，正在強勁復蘇。

安永會計師事務所(Ernst & Young)的最新預測說，英國的失業率將在今年上半年迅速跌破7%，而一旦跌到這個水平，英國央行就將按計劃考慮提高利率。

（編譯：嵇偉 責編：路西）