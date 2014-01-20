英國16歲少年成為最年輕南極征服者

Image copyright BBC World Service Image caption 克拉克還為慈善組織王子基金會籌募到2,000英鎊的捐款。

英國一名16歲少年創下紀錄，成為徒步至南極最年輕的人。

來自英格蘭布里斯托的16歲少年路易斯·克拉克花了48天，在溫度最低只有-50攝氏度，風速最高每小時193公里的環境下徒步旅行。

他從南極大陸沿岸開始一共走了702英里，在格林尼治時間1月18日晚間6點到達阿蒙森-史考特南極站。

他現在將向吉尼斯世界紀錄提交證據，以獲得正式確認他創下的紀錄。

「松了口氣」

他在抵達阿蒙森-史考特南極站的時候表示，「我感到非常高興，同時也鬆了一口氣，在過去48天以來，我終於不必擔心明早起牀要拖著我的雪橇在風雪裏走9個小時的路。」

「今天真的很辛苦，越接近南極站我走得越慢，我的腿真是受夠了。」

路易斯·克拉克在12月2日開始這趟旅程，當時他剛過完16歲生日兩個星期。

除了創下紀錄之外，他也為慈善組織王子基金會籌募到2,000英鎊的捐款。

「非常驕傲」

路易斯·克拉克徒步旅行期間，陪伴他的是極具經驗的南極嚮導卡爾·阿維。

他的父親表示，對他感到「非常驕傲」。

「等他回來的時候他可能會覺得有點奇怪，畢竟他花了7個星期在荒涼的南極大陸上。」

「我們會讓他好好休息幾天，然後就要為GCSE考試做凖備了。」

（編譯：友義 責編：立行）