對無技能又不培訓者 工黨擬取消救濟金

Image copyright Image caption 工黨裏夫斯（左）提出取消不願接受培訓又缺乏基本技能者的失業救濟金。

英國最大反對黨工黨表示，缺乏起碼的英文、數學和電腦知識的失業者，如果不願意參加培訓的話，應該被取消領取社會福利的資格。

根據工黨影子就業和養老金事務大臣瑞秋·裏夫斯（Rachel Reeves）提出的這一計劃，所有申請失業救濟金的人都要在6周內接受基本技能的測試。

裏夫斯周一（20日）在智囊機構公共政策研究所（IPPP）發表講話時還說，那些長期工作但後來失去工作的人，他們應該得到比現在高的失業救濟金。

裏夫斯說，英國的社會福利系統應該更好的反映「貢獻的記錄」，那些在失去工作之前繳稅時間較長或繳稅較多的人士，應該得到較高的失業救濟金。

但執政聯盟的保守黨指責裏夫斯抄襲保守黨關於工作技能方面的政策。

「惡性循環怪圈」

裏夫斯指出，大家都知道基本技能在今天的就業市場是必不可少的，但英國許多求職者的英語和數學水平之低令人震驚，使他們無法找到工作。

這一現象使許多找工作的人士陷入低報酬和救濟金之間的惡性循環怪圈之中，所以裏夫斯認為，政府在這方面做得很不夠。

英國政府目前要求領取救濟金的人在3年後必須接受掃盲和算術的培訓。

而現在裏夫斯稱，如果工黨上台執政，將要求所有申請失業救濟金的人在6周內進行基本技能測試。

那些不具備基本技能的失業者，必須在他們尋找工作的同時接受培訓，否則將會被取消救濟金。

但保守黨的一名發言人周一表示，工黨正在抄襲保守黨現有的政策，他還稱保守黨的有關政策比工黨現在提出的更有效。

（編譯：嵇偉 責編：路西）