馬年開門紅 英國失業率大幅下降
- 2014年 1月 22日
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隨著春節馬年臨近，英國的利好消息不斷。最新公布數字顯示，英國失業率下降為7.1%，接近英格蘭銀行所謂將考慮提高利率的門檻。
英國國家統計局（ONS）公布的數據顯示，去年11月為止的前三個月，英國失業人數為232萬人，減少16.7萬人。
數據顯示，去年12月有125萬人申請失業救濟金，減少了2.4萬人。
英格蘭銀行此前表示，失業率下降至7%的時候會考慮將目前0.5%的基本利率加以提高。
大幅下降
失業人數減少16.7萬人是1997年秋天以來，失業人數降低最多的一次。
其中，16至24歲失業人數為92萬人，減少3.9萬人。
英國國家統計局的數字還顯示，就業人口增加28萬人，達3,015萬人。
提高利率
失業人口大幅降低提高了央行提高利率的可能性。
許多分析人士原本預測，失業率要等到今年下半年，甚至明年才有可能下降到7%。
但是去年11月為止的前三個月失業率大幅下降，意味著大多數分析人士都會重新評估他們的預測。
與此同時，英鎊匯率看漲，1英鎊兌1.2222歐元，為一年來最高點，1英鎊兌1.6553美元為近三周來最高。
（編譯：友義 責編：路西）