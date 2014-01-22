馬年開門紅 英國失業率大幅下降

Image copyright PA Image caption 失業人口大幅降低提高了央行提高利率的可能性。

隨著春節馬年臨近，英國的利好消息不斷。最新公布數字顯示，英國失業率下降為7.1%，接近英格蘭銀行所謂將考慮提高利率的門檻。

英國國家統計局（ONS）公布的數據顯示，去年11月為止的前三個月，英國失業人數為232萬人，減少16.7萬人。

數據顯示，去年12月有125萬人申請失業救濟金，減少了2.4萬人。

英格蘭銀行此前表示，失業率下降至7%的時候會考慮將目前0.5%的基本利率加以提高。

大幅下降

失業人數減少16.7萬人是1997年秋天以來，失業人數降低最多的一次。

其中，16至24歲失業人數為92萬人，減少3.9萬人。

英國國家統計局的數字還顯示，就業人口增加28萬人，達3,015萬人。

提高利率

失業人口大幅降低提高了央行提高利率的可能性。

許多分析人士原本預測，失業率要等到今年下半年，甚至明年才有可能下降到7%。

但是去年11月為止的前三個月失業率大幅下降，意味著大多數分析人士都會重新評估他們的預測。

與此同時，英鎊匯率看漲，1英鎊兌1.2222歐元，為一年來最高點，1英鎊兌1.6553美元為近三周來最高。

（編譯：友義 責編：路西）