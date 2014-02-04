英國商業大臣呼籲繼續放寬中國簽證

Image caption 凱布爾呼籲加強英中經濟、文化、投資、教育等全面關係。

英國政府商業事務大臣溫斯·凱布爾說，還需做進一步努力，簡化對中國商人和旅遊者的簽證。

凱布爾在《倫敦旗幟晚報》上撰文，首先提問說，馬年會給英中關係帶來什麼呢？

他表示，英國越來越理解到中國的重要性，他希望確保歡迎中國的遊客、商業訪問者、學生或家屬到英國來訪問、留學。

從中國大陸到英國來的訪客人數已經從2009年的8.9萬上升到2012年的17.9萬。而2013年前三個季度的人數已經多達16萬，顯示這一數字繼續創紀錄上升。

凱布爾說，這給英國帶來商機，中國的訪客比阿拉伯人和俄國人消費都要高，他們購買貨真價實但價格比中國更便宜的豪華商品。

但他批評說，雖然英國向中國大陸訪客簽發的簽證到2013年第三季度已經有40%的上升，但相比德國和法國來說，英國的簽證官僚機制阻礙了中國遊客訪英和中國留學生到英國讀書。

「全面交流」

凱布爾在文章中表示，這並不是說英中雙方沒有問題存在，比如知識產權問題、網絡安全問題等，但知識經濟貿易不僅是簡單的一攬子買賣，這包括人才、服務和思想的交流。

他說，如果英國的確需要和中國加強經濟和文化聯繫的話，就應該採取一系列措施，包括鼓勵年輕人學普通話或者到中國留學，歡迎中國的遊客、學生、研究人員、企業家和潛在的投資者訪英。

而為了擴寬英國和中國的廣泛聯繫，也需要從長計議，包括在雙向投資方面。

凱布爾說，英國和中國的任何合理的關係都必須建立在長期的承諾上，他親自對中國的訪問已經讓他相信讓數億人脫貧的中國將會是一個有益的力量。

他表示，雖然中國面臨處理包括環境污染、經濟結構調整、影子銀行壞債風險和不容忍異見者的問題，但中國的改革動力巨大，管理有力。

（編譯：立行/責編：李莉）