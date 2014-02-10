中國人過新年 倫敦商家嬉笑顏
- 2014年 2月 10日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
中國人過春節大把花錢，倫敦高檔商店中國顧客盈門，「京鎊」滾滾。
英國帳務公司WorldPay最新的統計數字顯示，二月份第一個周末，倫敦高檔商店營業額激增，主要「歸功」於來自中國的旅遊者過新年湧入倫敦購物。
WorldPay經手英國一半以上的刷卡轉賬。該公司說，與去年中國農曆春節周末消費相比，今年2月1日和2日的周末消費上漲了47.7%。
中國農曆新年不但是中國人一年中最主要的節日，也是中國遊客到國外購物的高潮。
中國顧客到倫敦高檔店選購的商品主要是知名國際品牌，比如Bruberry手包和Barbour風衣等，如果在中國國內購買要貴出30%左右。
WorldPay公司說，2013年全年，它經手的中國顧客在英國的付賬轉賬額近1900萬英鎊。這比2012年度上漲了10%。
分析人士預測，隨著對中國人入境簽證審批的放寬，今年中國人來英國消費會進一步增加。
（編譯：白墨 責編：路西）