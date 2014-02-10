中國人過新年 倫敦商家嬉笑顏

Image caption 中國農曆新年不但是中國人一年最主要的節日，也是中國遊客到國外購物的高潮。

中國人過春節大把花錢，倫敦高檔商店中國顧客盈門，「京鎊」滾滾。

英國帳務公司WorldPay最新的統計數字顯示，二月份第一個周末，倫敦高檔商店營業額激增，主要「歸功」於來自中國的旅遊者過新年湧入倫敦購物。

WorldPay經手英國一半以上的刷卡轉賬。該公司說，與去年中國農曆春節周末消費相比，今年2月1日和2日的周末消費上漲了47.7%。

中國農曆新年不但是中國人一年中最主要的節日，也是中國遊客到國外購物的高潮。

中國顧客到倫敦高檔店選購的商品主要是知名國際品牌，比如Bruberry手包和Barbour風衣等，如果在中國國內購買要貴出30%左右。

WorldPay公司說，2013年全年，它經手的中國顧客在英國的付賬轉賬額近1900萬英鎊。這比2012年度上漲了10%。

分析人士預測，隨著對中國人入境簽證審批的放寬，今年中國人來英國消費會進一步增加。

（編譯：白墨 責編：路西）